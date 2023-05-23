Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 (Фото: Vincent A. Parker / USAF / Getty Images)

В нескольких странах уже началась подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, однако процесс займет время. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны стран — членов Евросоюза.

«Я рад, что наконец-то в нескольких странах началась подготовка пилотов для истребителей F-16 <...>. И они открыли дверь для предоставления самолетов [истребителей]», — сказал он.

На вопрос журналистов, о каких странах идет речь, Боррель ответил: «Например, Польша (ее позиция по этому вопросу известна уже несколько месяцев. — РБК)».

По его словам, ситуация с предоставлением немецких танков Leopard повторяется: в начале «неохотно» ведется обсуждение, а в конце принимаются решения предоставить эту военную поддержку.

Германия согласилась передать Украине танки Leopard в начале года. Киев начал их получать в конце марта, писал Der Spiegel. Берлин также разрешил другим странам передать Украине танки этой модели. О планах поставить Leopard Киеву заявляли, в частности, Польша, Нидерланды, Дания, Испания и другие государства. Кремль критиковал решение западных стран поставить Киеву танки и другую технику.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что для Вашингтона служит приоритетом обеспечить Украину истребителями F-16 и обучить ее военных. Представитель Госдепа также сказал, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками по данному вопросу, но не смог уточнить, какие страны предоставят Киеву эту поддержку.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон не поощряет нанесение ударов «вне украинских границ», но оставляет за Украиной право решать, каким образом проводить военные операции.

В середине мая Великобритания и Нидерланды создали международную коалицию по закупкам F-16 для Украины. К инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

В МИД России заявили, что подобные действия Запада ведут к эскалации. В Кремле предупредили, что конфликт будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины». Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, подчеркнул, что поставки истребителей F-16 Киеву представляют «колоссальные риски» только для России.