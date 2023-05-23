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Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов на F-16

Боррель: несколько стран начали подготовку украинских пилотов для F-16
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Vincent A. Parker / USAF / Getty Images)

В нескольких странах уже началась подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, однако процесс займет время. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров обороны стран — членов Евросоюза.

«Я рад, что наконец-то в нескольких странах началась подготовка пилотов для истребителей F-16 <...>. И они открыли дверь для предоставления самолетов [истребителей]», — сказал он.

На вопрос журналистов, о каких странах идет речь, Боррель ответил: «Например, Польша (ее позиция по этому вопросу известна уже несколько месяцев. — РБК)».

По его словам, ситуация с предоставлением немецких танков Leopard повторяется: в начале «неохотно» ведется обсуждение, а в конце принимаются решения предоставить эту военную поддержку.

Германия согласилась передать Украине танки Leopard в начале года. Киев начал их получать в конце марта, писал Der Spiegel. Берлин также разрешил другим странам передать Украине танки этой модели. О планах поставить Leopard Киеву заявляли, в частности, Польша, Нидерланды, Дания, Испания и другие государства.

Кремль критиковал решение западных стран поставить Киеву танки и другую технику.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что для Вашингтона служит приоритетом обеспечить Украину истребителями F-16 и обучить ее военных. Представитель Госдепа также сказал, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками по данному вопросу, но не смог уточнить, какие страны предоставят Киеву эту поддержку.

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Миллер подчеркнул, что Вашингтон не поощряет нанесение ударов «вне украинских границ», но оставляет за Украиной право решать, каким образом проводить военные операции.

В середине мая Великобритания и Нидерланды создали международную коалицию по закупкам F-16 для Украины. К инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

В МИД России заявили, что подобные действия Запада ведут к эскалации. В Кремле предупредили, что конфликт будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины». Замминистра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что западные страны столкнутся с «колоссальными рисками», если поставят Украине F-16.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, подчеркнул, что поставки истребителей F-16 Киеву представляют «колоссальные риски» только для России.

Теги
Жозеп Боррель Украина пилоты обучение истребитель F-16 ЕС
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