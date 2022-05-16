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Суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов»

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал РЖД оборудование немецкой компании Siemens, объявившей о расторжении договоров с компанией, для технического обслуживания и ремонта высокоскоростных поездов, следует из решения в картотеке суда.

РЖД 26 апреля обратились в суд с иском о признании недействительным одностороннего расторжения компанией Siemens Mobility GmbH договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20.04.2007 № 232 к/т.

«Истцом подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора <...>. Cуд определил принять обеспечительные меры», — говорится в решении, принятом 28 апреля.

Рассмотрение иска, согласно которому РЖД требуют от Siemens исполнять обязательства по договору, пройдет 22 июня.

Siemens объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД
Политика

Siemens и ее «дочка» Siemens Mobility объявили об уходе из России и выходе из совместных предприятий с РЖД 12 мая из-за западных санкций. Siemens Mobility создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

РЖД сообщали, что продолжат техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» «под руководством и контролем холдинга РЖД».

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