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Компания Siemens решила добиться переноса судов с РЖД в Вену

Siemens Mobility решила добиться переноса судов с РЖД из России в Вену
Siemens Mobility подала кассационные жалобы в Верховный суд по спорам с РЖД после запрета арбитража инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде в Вене
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Компания Siemens Mobility подала кассационные жалобы в Верховный суд России, пытаясь опротестовать запрет на рассмотрение споров по договорам с ОАО «РЖД» за рубежом. Одна жалоба поступила 6 марта, вторая — 9 марта, следует из электронной справочной суда. На попытки Siemens перенести разбирательства в Международный арбитражный суд Вены обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Первый спор касается договора от 17 декабря 2014 года между РЖД и Siemens Mobility на обслуживание гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

Как следует из материалов дела, в марте прошлого года Siemens Mobility уведомила РЖД, что больше не может выполнять работу, сославшись на «обстоятельства непреодолимой силы», а через месяц расторгла договор в одностороннем порядке. С мая компания прекратила техническое обслуживание и ремонт на сортировочной станции Лужская. Свое решение там объяснили необходимостью соблюдения введенных ЕС против России санкций.

После этого Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску РЖД признал недействительным расторжение договора со стороны Siemens и обязал ее продолжить выполнение взятых на себя обязательств. Компания не согласилась с решением и решила инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене. Арбитражный суд Москвы не разрешил Siemens переносить спор за рубеж. Компания безуспешно пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Московского округа.

Арбитраж принял аналогичное решение и по спору Siemens с РЖД об обслуживании высокоскоростных поездов. Siemens Mobility весной прошлого года также отказалась исполнять договор от 20 апреля 2007 года и попросило погасить задолженность в размере €13,4 млн за оказанные услуги. РЖД оспорило расторжение договора в петербургском суде, спор решен в пользу российской компании, с чем Siemens не согласилась.

В мае прошлого года Siemens объявила о своем решении уйти из России. В РЖД тогда заявили, что обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» «будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга».

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Теги
Елена Чернышова
Siemens РЖД
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