«Газпром» получил уведомление от финской Gasum о расторжении контракта

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«Газпром экспорт» получил от финской государственной компании Gasum уведомление о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа по трубопроводу, подтвердили в российской компании.

«Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе», — заявили в «Газпром экспорте» (цитата по «РИА Новости»).

О расторжении контракта 22 мая сообщила Gasum, отметив, что речь идет только о договоре на поставки газа по трубопроводу: долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставку сжиженного природного газа (СПГ) остается в силе.

«Переговоры завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем Gasum расторгла долгосрочный контракт», — говорилось в сообщении финской компании.

«Газпром» прекратил поставки Gasum после того, как она не согласилась с требованием о расчете в рублях, указ о котором подписал в марте прошлого года президент Владимир Путин. Кроме того, у сторон возникли «существенные разногласия» и по некоторым другим требованиям российской компании, сообщала Gasum.

В связи с этим финская компания обратилась в арбитраж. Суд в ноябре 2022 года постановил, что Gasum не была обязана рассчитываться за газ в рублях. В то же время арбитраж обязал ее выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн «за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также «проценты за просрочку оплаты». Суд постановил, что стороны должны продолжить двусторонние переговоры для урегулирования ситуации.

Контракт «Газпром экспорта» и Gasum был заключен до конца 2031 года. По данным «Газпрома», компания по итогам первого полугодия 2021 года поставила 1,035 млрд куб. м. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, но на долю газа приходится только 5% потребляемой в стране энергии.