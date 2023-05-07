Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
ВСУ направили более 10 беспилотников на Крым и Севастополь Политика, 06:03
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках Политика, 05:41
Канада заменит портрет Елизаветы II изображением Карла III на купюрах Финансы, 04:55
Берлускони заявил, что Европу мало кто принимает в расчет Политика, 04:51
Один человек погиб при стрельбе в ресторане в США Общество, 04:02
Пермяков при задержании убеждал полицию, что «ловил на пруду куропаток» Политика, 03:30
«Росэнергоатом» сообщил о снятии угрозы прорыва дамбы у Запорожской АЭС Политика, 03:27
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Кеннеди-младший счел конфликт на Украине самым жестоким со Второй мировой Политика, 03:02
Гросси предупредил о «все более непредсказуемой» ситуации близ ЗАЭС Политика, 02:55
Не менее девяти человек пострадали при стрельбе в ТЦ в Техасе Общество, 02:26
Украина пригрозила запретом на весь импорт из Молдавии Экономика, 02:14
Пожарный пострадал при тушении складов с порохом под Екатеринбургом Общество, 01:53
Пациентов свердловской больницы отпустили домой после пожара на складах Общество, 01:25
Резников назвал завышенными ожидания Запада от наступления Киева Политика, 01:24
Политика ,  
0 

Берлускони заявил, что Европу мало кто принимает в расчет

Берлускони: с Европой в мире мало кто считается
Если Китай решил бы «оккупировать» Европу, она не знала бы, как противостоять, и лучшее, что могла бы сделать, — «пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», считает экс-премьер Италии
Бывший премьер-министр Италии и основатель партии &laquo;Вперед, Италия&raquo; (Forza Italia) Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони (Фото: Remo Casilli / Reuters )

С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони в видеообращении из больницы больница «Сан-Раффаэле» в Милане.

«Если Китай <...> когда-нибудь решил бы оккупировать Италию, а может быть, и какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как этому противостоять, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — считает Берлускони.

По его словам, у ЕС «должна быть единая военная политика, с тесным сотрудничеством между вооруженными силами всех европейских стран, с увеличением военных расходов и с силами быстрого реагирования численностью не менее 300 000 человек».

Политик убежден, что только Европа может быть «главным героем великих глобальных вызовов», включая «китайский империализм». Она должна стать «настоящим единым континентом», считает экс-премьер.

Осенью прошлого года Берлускони призывал сделать из Европы «военную державу мирового класса». Европейские страны должны обезопасить себя от возможных атак со стороны Китая, коммунизм в котором приносил странам «только нищету, террор и смерть», говорил он.

Экс-премьер попал в больницу в конце марта. Врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он уже начал курс химиотерапии. Берлускони говорил, что ему тяжело, но он справится «и в этом раз».

Читайте на РБК Pro
«Да мне уже ничего не поможет»: как убедить родителей пойти к врачу
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Ребенок не разговаривает. Когда бить тревогу
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сильвио Берлускони Китай ЕС
Материалы по теме
Берлускони предложил ЕС убедить Киев принять условия России о мире
Политика
Берлускони призвал США предложить Киеву «план Маршалла» на $6–9 трлн
Политика
Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter