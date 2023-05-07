Берлускони: с Европой в мире мало кто считается

Берлускони заявил, что Европу мало кто принимает в расчет

Если Китай решил бы «оккупировать» Европу, она не знала бы, как противостоять, и лучшее, что могла бы сделать, — «пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», считает экс-премьер Италии

Бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони (Фото: Remo Casilli / Reuters )

С Европой в мире мало кто считается, заявил бывший премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони в видеообращении из больницы больница «Сан-Раффаэле» в Милане.

«Если Китай <...> когда-нибудь решил бы оккупировать Италию, а может быть, и какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как этому противостоять, и лучшее, что мы могли бы сделать, это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — считает Берлускони.

По его словам, у ЕС «должна быть единая военная политика, с тесным сотрудничеством между вооруженными силами всех европейских стран, с увеличением военных расходов и с силами быстрого реагирования численностью не менее 300 000 человек».

Политик убежден, что только Европа может быть «главным героем великих глобальных вызовов», включая «китайский империализм». Она должна стать «настоящим единым континентом», считает экс-премьер.

Осенью прошлого года Берлускони призывал сделать из Европы «военную державу мирового класса». Европейские страны должны обезопасить себя от возможных атак со стороны Китая, коммунизм в котором приносил странам «только нищету, террор и смерть», говорил он.

Экс-премьер попал в больницу в конце марта. Врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он уже начал курс химиотерапии. Берлускони говорил, что ему тяжело, но он справится «и в этом раз».