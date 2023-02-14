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Казахстан нарастил транзит угля через Россию

«Коммерсантъ»: Казахстан нарастил транзит угля через Россию на 11%
Основная масса угля отправлялась в направлении морских портов, в частности, отгрузку нарастили порты Латвии. ЕС в августе ввел эмбарго на импорт российского угля
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Казахстан увеличил транзит угля через Россию в страны дальнего зарубежья на 11,2%, до 9,9 млн т, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию агентства Argus.

По данным издания, основная масса угля отправлялась в направлении морских портов (рост на 8,1%, до 9,3 млн т). Издание отмечает, что отгрузки крупных объемов угля из Казахстана осуществляются через российские порты Тамани и Усть-Луги.

Страны ЕС, согласно информации Eurostat, за 11 месяцев прошлого года нарастили импорт казахстанского угля до 4,9 млн т против 780 тыс. т за тот же период 2021 года. Самую высокую динамику продемонстрировали порты Латвии — Вентспилс (рост в 2,4 раза, до 2,4 млн т) и Рига (рост в 13 раз, до 630 тыс. т).

Argus прогнозирует, что в первом квартале 2023 года увеличится объем отгрузок из Казахстана в направлении портов Прибалтики и Польши из-за скидок на железнодорожный транзит по территории России.

Как отметил эксперт Альфа-банка Борис Красноженов, крупнейшими производителями угля в Казахстане, занимающими более 50% рынка, являются «Богатырь Комир» и «Шубарколь комир», еще 16% добычи приходится на страны ЕЭК. Красноженов говорит, что сейчас Казахстан замещает 20% объемов, ранее поставляемых в ЕС Россией.

Накануне глава АО «Шубарколь Премиум» Фарит Азизов в интервью Forbes.kz отметил, что компания максимально сконцентрировалась на европейском рынке в 2021 году, что позволило ей получить рекордную прибыль после падения цен на уголь в 2019-м и пандемии. По его оценке, 2022-й стал еще более продуктивным, поскольку удалось преодолеть трудности с транспортировкой на экспорт. «У нас же весь уголь в Европу идет через Россию, а альтернативные маршруты через Каспий сегодня не готовы «переварить» те объемы, которые отгружает на экспорт Казахстан. Это очень сильно отразилось на угольной отрасли», — пояснял Азизов.

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В январе—ноябре 2022 года Казахстан экспортировал 27,2 млн т каменного угля на сумму $836,9 млн, передавал EnergyProm со ссылкой на данные Бюро национальной статистики страны. Рост в натуральном выражении составил 2,2%, в денежном — 87,6%. Всего за 2022 год в стране добыли 118 млн т угля.

В августе начал действовать запрет ЕС на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Этот запрет затрагивает 25% всего российского экспорта угля, что составляет около €8 млрд.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Казахстан уголь экспорт Европа Россия энергетика
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