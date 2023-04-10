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«Известия» узнали о планах заменить уголь в отоплении 130 тыс. домов

«Известия»: отопление 130 тыс. частных домов в регионах переведут с угля на электричество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Власти прорабатывают возможность перевести 132,7 тыс. частных домов в Туве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии с угольного отопления на электричество, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы совещания комиссии Госсовета по энергетике. Заседание комиссии состоялось в конце марта.

Для осуществления этих планов необходимо реконструировать инфраструктуры в этих регионах, что может обойтись в 40 млрд руб. Вице-премьер Александр Новак уже дал конкретные поручения Минприроды, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития до 26 апреля подготовить проект постановления правительства о мерах поддержки такого переоборудования.

Перевод отопления частных домов с угля на электричество рассматривается как одна из мер по снижению выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта «Чистый воздух», рассказал газете замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Однако затраты на такой переход в крупнейших городах достаточно велики — необходима реконструкция электросетей и центров питания. В материалах Госсовета говорится, что ключевым остается вопрос источников финансирования, поскольку только в Улан-Удэ такие работы могут обойтись в 23,5 млрд руб.

В ноябре 2020 года в правительстве предложили увеличить с 12 до 48 число населенных пунктов — участников федерального проекта «Чистый воздух», предусматривающего сокращение вредных выбросов в атмосферу к 2024-му на 22% по сравнению с показателями 2018-го.


«Чистый воздух» как эксперимент по проведению сводных расчетов, квотированию выбросов, реализации комплексных планов по их снижению рассчитан до 2024 года в отношении только 12 городов, подчеркнула тогда представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию. Расширение проекта за счет других городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха планируется начиная с 2024 года, добавляет она.

Проект «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология») на старте включал такие промышленные центры, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих промышленных центрах планировалось направить 500 млрд руб. за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд руб. составят бюджетные средства.

23 марта 2023 года президент Владимир Путин заявил, что правительство готовится расширить федеральную программу «Чистый воздух». «Программа «Чистый воздух» рассчитана на 12 городов с наиболее неблагоприятной ситуацией с точки зрения экологии. Это 12 крупнейших агломераций. Улан-Удэ там нет, но правительство сейчас занимается расширением этой программы», — сказал тогда Путин.

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