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В МИДе после заявлений Белого дома пообещали не допустить ударов по Крыму

Замглавы МИДа Рябков: заявления об ударах по Крыму подтверждают безответственный курс США
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Заявления Белого дома о допустимости ударов Украины по Крыму безответственны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Крым — неотъемлемая часть РФ. Попытки представить дело по-другому — угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что все это под сомнением, — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — сказал он. Замминистра добавил, что Россия найдет способ «не допустить реализации подобных угроз», и заверил, что территориальная целостность России и ее безопасность будут «надежно обеспечены».

21 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против украинских ударов по Крыму западным оружием, поскольку это территория Украины. «Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада не признают его итоги. В апреле Зеленский называл возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. По его словам, это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН». В свою очередь, президент России Владимир Путин не раз говорил, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «закрыт».

Крымские власти не раз сообщали об атаках на полуостров со стороны Украины. 19 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на севере Крыма средства ПВО сбили четыре беспилотника. 6 мая Аксенов заявил, что над республикой сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».
 

Теги
Украина США Крым МИД Сергей Рябков
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