Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации «Азова» в ДНР

Артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) в Донецкой народной республике. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, огневой налет был совершен в районе села Катериновка. Помимо этого, был уничтожен склад с боеприпасами украинских солдат, семь военных автомобилей и две огневые позиции артиллерии.

11 мая Астафьев сообщал, что ракетное подразделение «Юга» нанесло удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на соледаро-бахмутском направлении. Артиллеристы группировки ударили по украинским военнослужащим в районах Белой Горы, Артемовска (украинское название — Бахмут), Авдеевки и Курахово.

Ранее Минобороны сообщало, что все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении были отражены, прорывов обороны российских войск не допущено. В военном ведомстве рассказали, что штурмовые отряды вместе с ВДВ вели бои за западные кварталы Артемовска, атаки ВСУ происходили на севере и к югу от города.