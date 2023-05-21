Группировка «Центр»: военные нанесли удар по двум бригадам и одному полку ВСУ в ЛНР

Минобороны сообщило об ударе по двум бригадам и одному полку ВСУ в ЛНР

Российские военные выявили перемещения двух украинских бригад и одного полка на невском участке и в районе Серебрянского лесничества (ЛНР) и нанесли по ним удар. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества <...> вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. В результате огневого воздействия <...> противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал Савчук.

Он уточнил, что удар наносили при помощи артиллерии.

Село Невское расположено в Кременском районе Луганской народной республики в 19 км от Кременной и в 40 км к северо-западу от Северодонецка. Серебрянское лесничество находится к югу от Кременной.

Кроме того, расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» военные нанесли удар по украинским позициям на краснолиманском направлении Артиллерийские подразделения группировки также подавили позиции ствольной артиллерии и минометов ВСУ, добавил Савчук.

Российская авиация, по его словам, нанесла удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинских сил близ сел Ямполовка, Червоная Диброва и Кременной.