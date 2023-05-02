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Минобороны сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске

Минобороны: ракетным ударом по ж/д станции в Краматорске уничтожен вагон с боеприпасами

Ракетно-артиллерийские подразделения группировки «Юг» российских вооруженных сил нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Видео его заявления публикует ТАСС.

Он уточнил, что снарядами реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.

Также ракетные подразделения группировки поразили пункты временной дислокации одной из бригад ВСУ и украинских Сил специальных операций в районе Константиновки, рассказал Астафьев.

Кроме того, по его словам, на авдеевском направлении в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ и минометного расчета. «Нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника, численностью до десяти украинских военнослужащих», — добавил Астафьев.

30 апреля Минобороны сообщало об ударе по железнодорожной станции в Краматорске, в результате которого было уничтожено до 200 т боеприпасов ВСУ.

Краматорск и Константиновка остаются под контролем Киева.

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Минобороны сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске
Минобороны сообщило об ударе по железнодорожной станции в Краматорске

Теги
Краматорск Минобороны железнодорожная станция
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