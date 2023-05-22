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Минобороны сообщило об уничтожении пяти наблюдательных постов ВСУ

Минобороны: на купянском направлении уничтожены пять наблюдательных постов ВСУ

Российские военные уничтожили пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника», — сказал Зыбинский.

Кроме того, по его словам, огнем из пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С» было уничтожено артиллерийское орудие Д-20. Начальник пресс-центра добавил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили три разведывательных беспилотника, а экипажи истребителей Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

Накануне Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска, бои за который продолжались около полугода.  «На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска», — заявили в ведомстве.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь называла обстановку в Артемовске критической, там, по ее словам, продолжаются тяжелые бои. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что в городе остаются подразделения ВСУ. Зеленский сегодня заявил, что бои за город продолжаются. «Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду», — сказал он.


 

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Купянск
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