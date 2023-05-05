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Военные сообщили об уничтожении двух ДРГ Украины на купянском направлении

Группировка «Запад»: военные уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении

Военные российской группировки «Запад» уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал он.

Кроме того, по словам Зыбинского, военным удалось сорвать четыре попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях около сел Каменка и Новомлынск, населенного пункта Тиньковка Харьковской области (в Купянском районе есть село Синьковка), а также в районе села Стельмаховка в Луганской народной республике.

Минобороны регулярно отчитывается о пресечении действий диверсантов и уничтожении диверсионно-разведывательных групп. Так, 25 апреля, ведомство сообщило о пресечении деятельности четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР.

Накануне в ежедневной сводке ведомство сообщило об ударах по украинским подразделениям близ населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое и Новомлынск Харьковской области. На купянском направлении около сел Стельмаховка, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка военные пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на этом направлении, по подсчетам Минобороны, украинская сторона потеряла до 30-военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Также в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов.

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