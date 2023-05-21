Российские военные уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что склад был уничтожен артиллерийским расчетом гаубицы «Мста-С» в населенном пункте Тищенковка. Кроме того, авиация группировки ударила по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

По словам Зыбинского, также в ходе боевых действий на этом же направлении огнем из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожены три минометных расчета и пикап с личным составом противника в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево. Расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с расчетами противотанковых ракетных комплексов в районе Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов и один расчет беспилотника.

«Краснополь» — корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Разработан в тульском «Конструкторском бюро приборостроения». Максимальная дальность снаряда — 22-25 тыс. м.

В начале апреля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что в регионе артиллеристы Восточного военного округа нанесли удар снарядом «Краснополь» по базе иностранных наемников. Корректировку огня провели с помощью беспилотника с тепловизором. В результате удара погибли десятки наемников, заявил Рогов.