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Российские военные уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ

Военные уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили боеприпасом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что склад был уничтожен артиллерийским расчетом гаубицы «Мста-С» в населенном пункте Тищенковка. Кроме того, авиация группировки ударила по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

По словам Зыбинского, также в ходе боевых действий на этом же направлении огнем из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» уничтожены три минометных расчета и пикап с личным составом противника в районе Бугаевки, Молчаново и Вишнево. Расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» во взаимодействии с расчетами противотанковых ракетных комплексов в районе Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов и один расчет беспилотника.

«Краснополь» — корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Разработан в тульском «Конструкторском бюро приборостроения». Максимальная дальность снаряда — 22-25 тыс. м.

В начале апреля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что в регионе артиллеристы Восточного военного округа нанесли удар снарядом «Краснополь» по базе иностранных наемников. Корректировку огня провели с помощью беспилотника с тепловизором. В результате удара погибли десятки наемников, заявил Рогов.

Теги
ВСУ склад боеприпасы артиллерия
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