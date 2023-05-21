В Минске заявили о готовности отразить агрессию против Белоруссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Ципрас признал поражение на парламентских выборах в Греции Политика, 23:10
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 23:10
Эксперты призвали вакцинировать птиц во избежание пандемии Общество, 22:44
Байден счел передачу F-16 Украине «колоссальным риском» только для России Политика, 22:41
В Одессе сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги Политика, 22:40
В Турции назвали сроки запуска газового хаба из России в Европу Экономика, 22:22
В Минске заявили о готовности отразить агрессию против Белоруссии Политика, 22:18
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Казахстан не захотел пускать критиковавшего страну депутата Думы Политика, 22:12
Депутат сохранил недвижимость за рубежом на случай «Испанской ССР» Политика, 21:58
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в чемпионате Спорт, 21:53
СК объяснил, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню Общество, 21:34
Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» Спорт, 21:28
Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области Политика, 21:25
Политика ,  
0 

В Минске заявили о готовности отразить агрессию против Белоруссии

В Минске заявили о готовности отразить агрессию Европы против Белоруссии

Белоруссия готова дать ответ странам Европы, которые пожелают совершить агрессивные действия против страны. Об этом в интервью «Общенациональному телевидению» заявил помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский.

Так Касинский ответил на вопрос, послужит ли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии «отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе».

25 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — отметил он.

В начале апреля Москва начала обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда конкретно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, глава государства не уточнил.

США, страны Евросоюза и Украина выступили с критикой этого решения Москвы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его «безответственной эскалацией» и сообщил, что Брюссель готов ответить на него новыми санкциями. Официальный представитель НАТО заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Читайте на РБК Pro
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Какая популярная диета опасна для сердца
Почему VK скрывает важнейший показатель и что делать инвесторам

Ранее Россия неоднократно обвиняла США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия в связи с размещением подобных боеприпасов на территории европейских стран. При этом Путин много раз подчеркивал, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты.

Белоруссия отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996 года, всего из страны вывезли и уничтожили на полигонах в государствах бывшего СССР 584 ракеты средней и меньшей дальности. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус.

В ДНЯО говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения. Несмотря на это, США разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, говорилось в черновой версии доклада члена комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дея в 2021 году.

Теги
Белоруссия ядерное оружие Европа Минобороны
Материалы по теме
В Совбезе Белоруссии предупредили, что НАТО может напасть без мобилизации
Политика
В Польше засекли двигавшийся со стороны Белоруссии наблюдательный зонд
Политика
В Белоруссии сообщили об украинском следе заказчика терактов 9 мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter