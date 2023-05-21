В Минске заявили о готовности отразить агрессию против Белоруссии

Белоруссия готова дать ответ странам Европы, которые пожелают совершить агрессивные действия против страны. Об этом в интервью «Общенациональному телевидению» заявил помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский.

Так Касинский ответил на вопрос, послужит ли размещение российского ядерного оружия в Белоруссии «отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе».

25 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — отметил он.

В начале апреля Москва начала обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда конкретно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, глава государства не уточнил.

США, страны Евросоюза и Украина выступили с критикой этого решения Москвы. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его «безответственной эскалацией» и сообщил, что Брюссель готов ответить на него новыми санкциями. Официальный представитель НАТО заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Ранее Россия неоднократно обвиняла США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия в связи с размещением подобных боеприпасов на территории европейских стран. При этом Путин много раз подчеркивал, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты.