Захарова сравнила США с «Королевством кривых зеркал»

Представитель МИДа Захарова: все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Слова президента Джо Байдена о том, что США не допустят дефолт, напоминают о сказке «Королевство кривых зеркал». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова привела цитату Байдена, в которой он говорит, что США никогда не объявляли дефолт по своим долговым обязательствам и не собираются этого делать.

«Королевство кривых зеркал. Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатного станка и военных баз по всему миру», — написала Захарова.

США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн 19 января — это предельный уровень, допустимый законом. Глава Минфина США Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что летом правительство может потерять возможность обслуживать долг. Она призвала конгрессменов принять меры по повышению или приостановке действия потолка и не ждать «до последней минуты», так как это может нанести ущерб бизнесу и доверию потребителей.

Республиканцы предложили законопроект, по которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но расходы уменьшат на $4,5 трлн. Палата представителей «с трудом» приняла его, отмечал Reuters, так как демократы выступали против сокращения расходов.

Байден говорил, что дефолт «не вариант», в случае его наступления экономика погрузится в рецессию, международная репутация США будет сильно подорвана и этот сценарий не стоит даже обсуждать.