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МИД назвал главный фактор обострения глобальных проблем

МИД: заявления по итогам саммита G7 носили антироссийский и антикитайский характер
Шарль Мишель, Джорджия Мелони, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Фумио Кисида,&nbsp;Джо Байден, Олаф Шольц, Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель, Джорджия Мелони, Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон, Фумио Кисида, Джо Байден, Олаф Шольц, Риши Сунак и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Заявления по итогам саммита G7 в японской Хиросиме носили антироссийский и антикитайский характер. Об этом заявили в МИД России.

«В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой «Группы семи». Ее основной итог — набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера», — говорится в телеграм-канале ведомства.

МИД России обвинил лидеров стран — участниц саммита в «политизированных решениях, направленных на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях».

В заявлении МИДа также сказано, что разрушение американоцентричного мира заставляет членов G7 раздувать «русофобскую и синофобскую истерию». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что страны G7 пытаются привлечь «незападные государства» на свою сторону, чтобы помешать развитию отношений России и Китая.

«Вместе с тем очевидно, что «Группа семи» — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — говорится в заявлении МИДа.

В коммюнике по итогам саммита G7 среди прочего сказано, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную операцию на Украине, а также «полностью и безоговорочно» вывела войска с территории этой страны. Кроме того, G7 сообщила о готовности строить с Пекином конструктивные и стабильные отношения, учитывая его долю в мировой экономике и роль в международном сообществе, а также к приверженности политике одного Китая и мирному урегулированию ситуации вокруг Тайваня.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что итоговые заявления на саммите G7 являются попыткой двойного сдерживания России и Китая.

Теги
МИД G7 Хиросима Китай
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