Лидеры партнеров G7 возложили цветы в Мемориальном парке Хиросимы

Лидеры стран — партнеров G7 и руководители международных организаций, приглашенных на расширенное заседание саммита «Большой семерки», возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщает местное издание Chugoku Shimbun.

На саммит приехали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, премьер Австралии Энтони Албаниз, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер Вьетнама Фам Минь Тинь, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер Островов Кука Марк Браун и президент Коморских островов Ассумани Азали. В возложении цветов помимо них участвовали японский премьер Фумио Кисида и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

В Хиросиму также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что он примет участие в заключительном дне саммита G7. В Хиросиме Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и проведет трехсторонние переговоры вместе с ним и Кисидой.

На полях саммита Зеленский впервые с начала военной операции России на Украине встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он поблагодарил Нью-Дели за поддержку суверенитета Украины и гуманитарную помощь, а также призвал присоединиться к разработанной Киевом «формуле мира», которую Россия отвергла как нереалистичную.