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Байден встретится с Зеленским в Хиросиме

Американский президент Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Хиросиме 21 мая
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: Getty Images)

Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Хиросиме, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Встреча Байдена и Зеленского запланирована в 14:15 по местному времени (8:15 мск). До нее будут рабочие сессии в рамках саммита лидеров стран G7, который проходит в Японии, а также трехсторонняя встреча Байдена, Зеленского и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

19 мая глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Байден должны встретиться в Японии на саммите «Большой семерки» и провести переговоры. Он добавил, что президенты обсудят насущные вопросы.

В прошлый раз Зеленский и Байден встречались 21 декабря 2022 года, когда украинский президент прибыл на переговоры в Белый дом. Тогда Зеленский поблагодарил Байдена за помощь со стороны США, а американский лидер заявил о поддержке стремления Киева к «справедливому миру».

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите принимают участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

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Джо Байден Владимир Зеленский G7 переговоры Япония
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