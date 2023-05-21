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Развожаев назвал единственный шанс для Буданова приехать в Севастополь

Развожаев: единственная возможность для главы ГУР приехать в Севастополь — на трибунал

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только в одном случае, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — написал он в телеграм-канале.

Буданов ранее заявил, что первым делом приедет в Севастополь, когда Украина отвоюет Крым. «Однозначно Севастополь будет самым первым. Это мой, думаю, родной город. Я родился в Киеве, однако все мое детство прошло там», — пояснил он (его слова цитирует 24tv.ua).

В декабре прошлого года генерал говорил, что Киев будет возвращать Крым как военным путем, так и дипломатией. О том, что страна готова пустить в ход «любые средства, которые сочтет правильными», ради Крыма, заявлял летом и президент Владимир Зеленский. В то же время он не исключал несиловое решение.

В конце апреля украинский лидер сказал, что украинские военные в ходе наступления собираются вернуть Крым под свою контроль. Однако успех этого он связал с количеством поставленных западных вооружений.

Российская сторона не раз предупреждала, что за атакой на Крым последует жесткая реакция. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев после слов Зеленского предложил три варианта ответа, в том числе акты возмездия» против ключевых фигур украинского руководства и «массовое уничтожение личного состава» украинской армии во время ее контрнаступления.

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В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и страны Запада итоги голосования не признают. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент России Владимир Путин.

Теги
Михаил Развожаев Кирилл Буданов Севастополь
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