Глава разведки Украины заявил о «комбинированном пути возвращения Крыма»

Глава разведки Украины Буданов: Крым будет возвращен с применением и силы, и дипломатии

Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украина будет возвращать Крым как силовым путем, так и дипломатией, заявил глава управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому порталу Liga.net.

Буданов ранее заявлял, что Украина возьмет полуостров под контроль к лету. Журналисты спросили, на чем основаны его прогнозы. Глава ГУР в ответ подчеркнул, что ему, как руководителю военной разведки, поступает вся полученная информация, на основе этих данных и аналитики сделаны такие выводы. «Кто может знать ответы на глобальные вопросы, кроме разведки?», — задался вопросом Буданов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против России санкции. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть полуостров под свой контроль.

Президент Владимир Зеленский в июле сказал, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». В ноябре он заявил, что вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.

В то же время Зеленский не исключал возвращения Крыма невоенным путем. По его словам, он «будет только «за», если кто-то предложит мирное решение вопроса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков расценил слова Зеленского о Крыме как «неготовность, нежелание и неспособность украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами». Он исключил передачу региона Украине, что означало бы отчуждение территории России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент Владимир Путин.