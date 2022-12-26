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Глава разведки Украины заявил о «комбинированном пути возвращения Крыма»

Глава разведки Украины Буданов: Крым будет возвращен с применением и силы, и дипломатии
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украина будет возвращать Крым как силовым путем, так и дипломатией, заявил глава управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому порталу Liga.net.

Буданов ранее заявлял, что Украина возьмет полуостров под контроль к лету. Журналисты спросили, на чем основаны его прогнозы. Глава ГУР в ответ подчеркнул, что ему, как руководителю военной разведки, поступает вся полученная информация, на основе этих данных и аналитики сделаны такие выводы. «Кто может знать ответы на глобальные вопросы, кроме разведки?», — задался вопросом Буданов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против России санкции. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть полуостров под свой контроль.

Президент Владимир Зеленский в июле сказал, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». В ноябре он заявил, что вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.

В то же время Зеленский не исключал возвращения Крыма невоенным путем. По его словам, он «будет только «за», если кто-то предложит мирное решение вопроса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков расценил слова Зеленского о Крыме как «неготовность, нежелание и неспособность украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами». Он исключил передачу региона Украине, что означало бы отчуждение территории России.

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Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент Владимир Путин.

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