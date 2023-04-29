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В Госдепе США выразили разочарование из-за отказа посетить Гершковича

Госдеп: США разочарованы из-за отказа Россией посетить журналиста WSJ Гершковича 11 мая

США разочарованы, что Россия отклонила запрос на посещение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого Москва обвиняет в шпионаже, американским консулом 11 мая. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател во время брифинга. Его трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Конечно, мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут», — сказал Пател, добавив, что администрация США «продолжит настаивать» на обеспечении регулярного консульского доступа к журналисту.

27 апреля старшего дипломата американской дипмиссии вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту протеста из-за отказа в выдаче виз журналистам пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк. «В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая с.г. задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э.Гершковича отклоняется», — заявили в МИДе.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, его обвиняют по статье о шпионаже (ст. 276 УК), предельное наказание по которой предусматривает 20-летний срок лишения свободы. В ФСБ считают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал Гершковича до конца мая. На нем присутствовала посол США в Москве Линн Трейси. Днем ранее она посетила журналиста в СИЗО Лефортово.

Теги
Госдепартамент США США Эван Гершкович журналист The Wall Street Journal
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