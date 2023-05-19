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Патрушев заявил о росте вероятности терактов в людных местах в России

Патрушев: риски терактов в многолюдных местах в России серьезно выросли
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

В России серьезно выросли риски терактов в многолюдных местах и на критически важных объектах. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Существенно возросли риски совершения террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, <...> а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, риски возросли на фоне военной операции на Украине. Киев пытается «обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах», пояснил он.

В числе потенциальных мест для совершения терактов Патрушев назвал объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также есть риски для транспортной инфраструктуры, отметил он.

С начала военной операции на Украине в России участились преступления, которые власти классифицируют как теракты: подрывы железнодорожных путей, покушения на публичных лиц (погибли журналистка Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский, ранен писатель Захар Прилепин), взрыв на Крымском мосту, атака беспилотника на Кремль.

В мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что Киев будет «убивать русских» до «полной победы», а позже заявил: «Мы достали уже многих, в том числе [российских] публичных, медийных личностей». Представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала украинские власти террористами.

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Николай Патрушев Военная операция на Украине теракты Совбез
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