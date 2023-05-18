«Наша Нива» узнала, что Raiffeisen прекратит работу с банками Белоруссии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийский Райффайзенбанк решил с 31 июля прекратить корреспондентские отношения со всеми банками в белорусской юрисдикции, пишет белорусская газета «Наша Нива» (заблокирована на территории России и Белоруссии, МВД республики включило издание в список организаций, причастных к экстремистской деятельности) со ссылкой на источники в банковских кругах.

О прекращении сотрудничества Райффайзенбанк оповестил руководство белорусских банков 15 мая. «Через «Райффайзен» работали почти все. Это очень усложняет и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги», — рассказал сотрудник одного из банков.

РБК отправил запрос в Райффайзенбанк.

Корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций. После начала военной операции на Украине и ввода западными странами санкций против финансовой системы России иностранные банки начали закрывать счета российским кредитным организациям вне зависимости от санкций, что усложнило проведение валютных переводов.

11 мая представитель австрийской банковской группы Raiffeisenbank International (RBI) сообщил о решении банка сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. До этого, в начале апреля, австрийский Raiffeisenbank прекратил корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей «дочки». Это часть плана по снижению деловой активности перед уходом из России.