Военные заявили об отбитой атаке ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Российские военные предотвратили попытку украинских сил атаковать на соледаро-артемовском направлении, сообщил «РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«На соледаро-артемовском оперативном направлении была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал Астафьев.

На авдеевском оперативном направлении, военные сбили украинский беспилотник типа «Фурия», сообщил собеседник агентства. По его словам, с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» в районе населенного пункта Горняк удалось уничтожить десять автомобилей и одно самоходное орудие калибром 155 мм.

Также на марьинском направлении военные уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневых позиции минометов и опорный пункт ВСУ. Около поселка Победа удалось сорвать две попытки ротации украинских войск, заключил он.

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