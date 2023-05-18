Пушилин заявил о близкой перспективе полного контроля над Артемовском

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В ближайшее время Артемовск (украинское название — Бахмут) может быть взят под контроль российскими силами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«До освобождения Бахмута осталось не так много. Там «Вагнер» реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы. Но я думаю, что [есть] все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая», — цитирует Пушилина «РИА Новости».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ситуация на флангах у Артемовска выравнялась, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в западных кварталах города.

Он отметил, что в районе города продолжаются ожесточенные бои. «Противник выдавлен на окраины города. <...> Несмотря на то что противник отчаянно сопротивляется и продолжает подтягивать резервы, в любом случае итог очевиден — Артемовск будет взят», — заявил тогда Гагин.

17 мая Минобороны сообщило, что российским войскам удалось занять более выгодный рубеж обороны в Артемовске.



«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. <...> Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка. <...> В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — говорилось в сводке ведомства.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет отказываться от удержания Артемовска, поскольку потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления.



По его словам, ситуация в городе остается сложной для ВСУ, однако военные не намерены отступать. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет [России] расширить фронт», — подчеркнул Зеленский.



В случае потери Украиной Артемовска следующими могут стать Краматорск и Славянск (находятся в ДНР, республика вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года). Украинский президент также указал, что в настоящее время ВСУ занимаются подготовкой к контрнаступлению, при этом преуменьшив значение утекших в Сеть документов Пентагона США.