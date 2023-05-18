Пушилин назвал оставшуюся под контролем Украины часть Артемовска

Пушилин: под контролем ВСУ остается район Домино и участок частного сектора в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под контролем украинских войск в Артемовске (Бахмуте) остается небольшой участок частного сектора и район Домино на западе города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

По словам Пушилина, ситуация остается сложной, но бойцы ЧВК «Вагнер» «продвигаются». «Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что в ближайшее время Артемовск может полностью перейти под контроль российских войск, «перспектива достаточно близкая». 17 мая продвижение российских вооруженных сил в городе признала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Минобороны России в тот же день сообщило, что российские военные заняли в городе более выгодный рубеж обороны.

Бои за город идут несколько месяцев. С российской стороны в них участвуют ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды.