Пушилин заявил об «исчерпывающих мерах» против прорыва ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать фланги в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы осложнить положение российских сил в городе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе», — сказал он.

Собеседник агентства заверил, что для предотвращения такой ситуации принимаются «исчерпывающие меры».

Бои за Артемовск идут уже несколько месяцев. Накануне, 18 мая, Пушилин сказал, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино на западе города. В городе, по его словам, продвигаются бойцы ЧВК «Вагнер». «Не могу сказать, что это дается легко, это происходит в достаточно тяжелых условиях, но тем не менее ребята продвигаются», — говорил Пушилин. Глава ДНР отмечал, что российские силы вскоре могут взять город. «Перспектива достаточно близкая», — говорил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что бойцы компании продвинулись в Артемовске примерно на 400 м. По его словам, под контролем украинской стороны оставалось менее 1 кв. км.

В этот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российская сторона усилила свою группировку в Артемовске. ВСУ, по ее словам, сейчас контролируют юго-западную часть города. За день до этого российское Минобороны сообщило, что российские войска заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске.