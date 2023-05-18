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Пассажиров отмененных в Крыму электричек начали доставлять автобусами

КЖД: пассажиров пригородных поездов от Бахчисарая до Симферополя доставят автобусами
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Власти Крыма организовали доставку автобусами пассажиров электропоездов от Бахчисарая до Симферополя и обратно. Движение поездов на этом участке было остановлено после подрыва железнодорожных путей утром 18 мая 2023 года.

«Организована доставка пассажиров пригородных поездов от Бахчисарая до Симферополя и в обратном направлении», — говорится в сообщении Крымской железной дороги.

Из Симферополя автобусы отправляются от железнодорожного вокзала, из Бахчисарая — от привокзальной площади.

Утром 18 мая власти Крыма сообщили о сходе нескольких вагонов с зерном в Симферопольском районе.

Сначала причину аварии не называли, однако позже глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что она стала результатом диверсии.

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры», — сказал он.

Константинов также выразил мнение, что за инцидентом стоят власти Украины. «Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане», — отметил он.

Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что с рельсов сошли восемь вагонов.

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