Пассажиров отмененных в Крыму электричек начали доставлять автобусами
Власти Крыма организовали доставку автобусами пассажиров электропоездов от Бахчисарая до Симферополя и обратно. Движение поездов на этом участке было остановлено после подрыва железнодорожных путей утром 18 мая 2023 года.
«Организована доставка пассажиров пригородных поездов от Бахчисарая до Симферополя и в обратном направлении», — говорится в сообщении Крымской железной дороги.
Из Симферополя автобусы отправляются от железнодорожного вокзала, из Бахчисарая — от привокзальной площади.
Утром 18 мая власти Крыма сообщили о сходе нескольких вагонов с зерном в Симферопольском районе.
Сначала причину аварии не называли, однако позже глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что она стала результатом диверсии.
«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры», — сказал он.
Константинов также выразил мнение, что за инцидентом стоят власти Украины. «Безусловно, это все проделки украинской террористической команды. Все эти люди, которых они сюда подсылают. Безусловно, это не крымчане», — отметил он.
Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что с рельсов сошли восемь вагонов.