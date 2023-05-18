В Крыму восстановили «техническое движение» на месте схода вагонов

Аксенов: техническое движение на месте схода вагонов с рельсов в Крыму восстановили

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

На железнодорожном участке в Крыму, где утром вагоны сошли с рельсов, восстановлено «техническое движение». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, не уточнив, что именно подразумевает под техническим движением.

Он пообещал, что к утру 19 мая грузовые и пассажирские перевозки полностью возобновят.

Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе. Люди не пострадали. Глава парламента республики Владимир Константинов заявил, что ЧП произошло в результате подрыва «при вмешательстве посторонних лиц». Он предположил, что за случившимся стоит «украинская террористическая команда».

Движение поездов на участке приостановили, власти организовали доставку пассажиров автобусами.