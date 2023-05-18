МИД России заявил, что ждет от Африки конкретных идей по миру на Украине

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия ждет от стран Африки конкретных предложений по урегулированию на Украине, заявил на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы положительно относимся ко всем инициативам, которые направлены на поиски урегулирования», — добавил он (цитата по ТАСС).

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию. По его словам, эта миссия обсуждалась «многие месяцы». В инициативе участвуют президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

Киев приветствовал это намерение, заявив, что Зеленский примет делегацию из Африки, расскажет ей об украинской «формуле мира» и выслушает предложения гостей. Кремль тоже согласился принять миссию — по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, она приедет в Россию ориентировочно в середине июня. При этом министр говорил, что Москва пока не видела сформулированные в письменном виде идеи ЮАР.