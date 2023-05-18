Министр транспорта Крыма Лукашенко: с рельсов сошли около восьми вагонов

Министр транспорта Крыма заявил о сходе с рельсов восьми вагонов

В результате железнодорожной аварии в Крыму с рельсов сошли около восьми вагонов, заявил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

«По предварительной информации, с рельсов сошло порядка восьми вагонов» — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Министр добавил, что обстоятельства случившегося выясняются следствием.

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Ранее Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда с рельсов произошел из-за действий «посторонних лиц», не уточнив характер вмешательства.

«Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — сообщили в компании.

В течение первых часов после происшествия его точную причину власти не называли.

Позже глава Крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Крыму «произошел подрыв при вмешательстве посторонних лиц», завил глава Крымского парламента Владимир Константинов.