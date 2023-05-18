Кадры с места схода вагонов с зерном в Крыму

Утром в Крыму недалеко от Бахчисарая сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно. Baza и Mash сообщали о взрыве. Движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановили, пострадавших нет

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Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма, объявил глава региона Сергей Аксенов. Он сообщил о приостановке движения поездов между Симферополем и Севастополем, а также о том, что никто в результате происшествия не пострадал.

Причиной инцидента стало «вмешательство посторонних лиц», сообщил позднее оператор Крымской железной дороги. Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что на месте происшествия нашли воронку от взрыва, повреждены порядка 50 м железнодорожного полотна. Официально информацию о взрыве пока не подтвердили.