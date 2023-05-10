Объем перевозок по сети РЖД со странами ШОС вырос в первом квартале на 45,7%

В РЖД сообщили о росте объема грузоперевозок со странами ШОС на 45,7%

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Объем перевозок по железнодорожной сети России со странами Шанхайской организации сотрудничества в первом квартале 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает пресс-служба компании в телеграм-канале.

По его словам, по итогам 2022 года объем перевозок с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном составил 202 млн т. Это на 8,1% больше по сравнению с 2021 годом.

Белозеров отметил, что магистральная железнодорожная сеть стран — участниц ШОС превышает 340 тыс. км. На них приходится три четверти мирового железнодорожного грузооборота.

Глава РЖД рассказал, что в компании уделяют большое внимание развитию инфраструктуры Международного транспортного коридора, задача которого — обеспечить транспортировку грузов между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии с использованием российской транспортной инфраструктуры.

«Например, с казахстанскими партнерами продвигают проекты по строительству ж/д линии Бахты — Аягоз и открытия нового казахстанско-китайского пункта пропуска, а с киргизскими — прорабатывают возможное взаимодействие по строительству ж/д линии Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече», — пояснил Белозеров.

В России также формируют сеть транспортно-логистических центров, расположенных на МТК. К 2025 году планируется создать до 30 таких центров и увеличить их перерабатывающую мощность с 3,6 млн до 8,6 млн TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год.