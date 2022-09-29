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Правительство получило право запретить въезд фур из Евросоюза

Путин дал правительству право запрещать въезд грузовиков из недружественных стран
Правительство получило право запрещать въезд грузового автотранспорта, зарегистрированного в странах, которые ввели аналогичное ограничение в отношении России
Фото: Jakub Orzechowski / Reuters
Фото: Jakub Orzechowski / Reuters

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право вводить запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим перевозчикам из недружественных стран. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что запрет может применяться к транспорту, «зарегистрированному в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов».

В случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, список государств, которые ввели аналогичные ограничения в отношении России, виды перевозок, которых коснутся ограничения, а также условия, при соблюдении которых этот запрет не применяется.

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Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

В начале апреля страны Евросоюза в качестве ответной меры на проведение спецоперации на Украине перестали пропускать через свои территории грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. В Федеральной таможенной службе уточнили, что ограничения не коснулись перевозок фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также доставок энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Тем не менее работу на европейском направлении, по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатом более 70 тыс. человек.

В середине апреля Минтранс уже рассматривал возможность ответить зеркально, но в итоге решил не запрещать въезд в Россию для фур из ЕС. Решение было связано в том числе с мнением крупного российского бизнеса. Предприниматели предупредили, что запрет может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти, пояснил источник РБК.

А в июне вновь рассмотреть возможность введения запрета для грузовиков из ЕС предложила АСМАП. В ассоциации пояснили, что без конкуренции со стороны российских транспортных компаний европейские перевозчики резко повысили тарифы, а отечественные игроки на фоне текущей рыночной ситуации не могут оперативно переориентировать автопоезда для перевозок по России и в дружественные страны. В результате подавляющее большинство транспортных компаний не могут осуществлять перевозки в прежних объемах. Возникли проблемы с выплатой зарплат, лизинговых платежей и уплатой налогов. Потери российских международных автоперевозчиков на 1 июня превысили 9 млрд руб., подсчитали в АСМАП.

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Чтобы исправить ситуацию, члены ассоциации предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию: доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии. Дальнейшая задержка принятия такого решения приведет многие предприятия автотранспортной отрасли к реальной угрозе банкротства, предупреждали они.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
грузовые перевозки фуры доставка товаров грузы запрет въезда
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