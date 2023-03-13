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«Известия» узнали, что смартфоны Apple по гарантии отправят за рубеж

«Известия»: устройства Apple по гарантии отправят за рубеж на ремонт
Чтобы обслуживать технику из России по гарантии, компания заключит контракт с одним из зарубежных партнеров, пишет издание. С апреля сервисные центры, получив неисправное устройство, будут пересылать его за рубеж
Apple AAPL $150,51 +1,35% Купить
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Все устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за рубеж, для этого компания заключит контракт с одним из зарубежных партнеров, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в одном из ИТ-дистрибьюторов и два источника в крупном ретейле.

«Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами. Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ», — рассказал собеседник издания.

Таким образом Apple сможет соблюдать американские санкции, которые запрещают ввоз в Россию смартфонов дороже $300, включая подменные iPhone на замену сломанной техники, считает другой источник.

С апреля сервисные центры в России, получив неисправное устройство, будут связываться с новым зарубежным партнером Apple и пересылать технику ему, объяснил один из собеседников. По его словам, это может увеличить срок ремонта до двух месяцев.

Весной прошлого года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России.

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Правительство разрешило ввоз в страну зарубежных товаров по параллельному импорту — без разрешения правообладателя. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции для параллельного импорта, после чего несколько раз обновлял список. В него включены товары многих иностранных производителей смартфонов и ноутбуков, в том числе Apple, Samsung, Dell, HP, Acer, Asus, Lenovo.

Летом, как писали «Известия», авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с нехваткой запчастей для iPhone, в первую очередь экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего.

В начале марта этого года сервисные центры Apple перестали обслуживать по гарантии MacBook и iPad в России из-за нехватки деталей.

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Елена Чернышова
Apple ремонт
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