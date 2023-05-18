Советник Пушилина заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска

Ситуация на флангах Артемовска (украинское название города — Бахмут) выровнялась, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в западных кварталах города, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что в районе города продолжаются ожесточенные бои. «Противник выдавлен на окраины города. <...> Несмотря на то, что противник отчаянно сопротивляется и продолжает подтягивать резервы, в любом случае итог очевиден — Артемовск будет взят», — заявил Гагин (цитата по «РИА Новости»).

Бои в Артемовске продолжаются в течение нескольких месяцев. На этом направлении военную операцию проводят бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. 9 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пытаются прорвать российские фланги на артемовском направлении.

16 мая врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на фланги перекинули дополнительные резервы российских войск. Ситуацию он назвал «непростой». Пушилин добавил, что у ВСУ были «определенные успехи», но ситуация после переброски подкреплений «должна выровняться». Минобороны России 17 мая сообщило, что российские военные заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске.