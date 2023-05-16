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Пушилин рассказал о переброске подкрепления в Артемовск

Пушилин: в Артемовск перекинули подкрепления для российских сил
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

В Артемовск (Бахмут) перекинули дополнительные резервы на фланги, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». «Перекинули мы с других участков наших ребят», — сказал он.

По его словам, это связно с тем, что ситуация «на флангах непростая». «Для Украины самой большой проблемой стал Артемовск и все, что с ним происходит. Конечно же, они кинули туда достаточно серьезные резервы и как раз по флангам — основное направление прощупывания обороны», — сказал Пушилин. Он добавил, что у ВСУ были «определенные успехи», но ситуация после переброски подкреплений «должна выровняться».

Накануне Пушилин заявил о занятии российскими силами ключевых высот в Артемовске. «Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — сказал он.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев, в последнее время они шли в западной части города. 14 мая российское Минобороны сообщало, что военным удалось отразить попытки прорыва украинских военных на соледаро-артемовском направлении. Украинские силы проводили атаки на севере и к югу от Артемовска, говорили в министерстве.

Теги
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