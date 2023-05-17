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Замглавы Минобороны Украины признала продвижение ВС России в Артемовске

Замглавы МО Украины Маляр сообщила о некотором продвижении российских сил в Артемовске
Вид на Артемовск
Вид на Артемовск (Фото: РИА Новости)

Российские войска продвинулись вперед в Артемовске. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает The New York Times.

«[ВС России] несколько продвинулись вперед в самом Бахмуте», — сказала она.

Минобороны России 17 мая сообщило, что российские военные заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске. Сейчас продолжаются бои за западные кварталы города.

Согласно сводке российского министерства, наиболее сложная обстановка складывалась в районах Красное и Богдановка. «В результате наступательных действий подразделений ВДВ занят более выгодный рубеж обороны», — отметили в ведомстве.

За день до этого российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в населенном пункте Красное в ДНР, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск. Также в самом городе были уничтожены более 70 украинских военных.

Бои в Артемовске продолжаются в течение нескольких месяцев. На этом направлении военную операцию проводят бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.

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Минобороны Украина Артёмовск (Бахмут) ВС России
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