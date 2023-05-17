Замглавы Минобороны Украины признала продвижение ВС России в Артемовске
Российские войска продвинулись вперед в Артемовске. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает The New York Times.
«[ВС России] несколько продвинулись вперед в самом Бахмуте», — сказала она.
Минобороны России 17 мая сообщило, что российские военные заняли более выгодный рубеж обороны в Артемовске. Сейчас продолжаются бои за западные кварталы города.
Согласно сводке российского министерства, наиболее сложная обстановка складывалась в районах Красное и Богдановка. «В результате наступательных действий подразделений ВДВ занят более выгодный рубеж обороны», — отметили в ведомстве.
За день до этого российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в населенном пункте Красное в ДНР, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск. Также в самом городе были уничтожены более 70 украинских военных.
Бои в Артемовске продолжаются в течение нескольких месяцев. На этом направлении военную операцию проводят бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин 15 мая говорил, что российские силы заняли в Артемовске ключевые высоты.