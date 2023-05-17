Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Китайское рыболовное судно перевернулось в Индийском океане Общество, 06:15
Минобороны отчиталось об уничтожении живой силы ВСУ под Артемовском Политика, 06:01
Предприниматели рассказали, как компенсируют падение выручки Бизнес, 06:00
Разработчик ChatGPT призвал регулировать ИИ, если что-то «пойдет не так» Технологии и медиа, 05:40
В Австралии отменили саммит QUAD после решения Байдена не ехать на него Политика, 05:34
В 2024 году российская армия получит новую самоходную пушку 2С25М Политика, 05:13
Российские родители рассказали о росте расходов на выпускные детей Финансы, 05:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Неизвестный проник в дом Салливана в Вашингтоне Политика, 04:32
ПАСЕ пригрозила Британии судьбой России из-за игнорирования решений ЕСПЧ Политика, 04:29
СК начал доследственную проверку после продажи младенца за 60 тыс. руб. Общество, 04:02
Россияне назвали три вещи, на которых стали реже экономить Общество, 04:00
Politico узнала об отказе ЕС от запрета на газ из России по трубопроводам Политика, 03:50
Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию Общество, 03:30
«Коммерсантъ» узнал о полетах самолетов в России с просроченными деталями Бизнес, 03:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении живой силы ВСУ под Артемовском

Минобороны: российская артиллерия уничтожила скопление живой силы ВСУ под Артемовском

Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска (Бахмута) и других населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

«Артиллерией крупного калибра Южной группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк», — заявил он.

Кроме того, на соледаро-артемовском направлении российская артиллерия нанесла удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. В военных действиях в этом районе участвуют бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин утром 15 мая заявил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты.

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ Минобороны Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Пушилин рассказал о переброске подкрепления в Артемовск
Политика
Пушилин заявил о занятии российскими силами ключевых высот в Артемовске
Политика
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter