Минобороны отчиталось об уничтожении живой силы ВСУ под Артемовском

Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВСУ в районе Артемовска (Бахмута) и других населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

«Артиллерией крупного калибра Южной группировки войск поражены скопления живой силы украинских войск в районах населенных пунктов Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк», — заявил он.

Кроме того, на соледаро-артемовском направлении российская артиллерия нанесла удары по пунктам временной дислокации батальонов 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. В военных действиях в этом районе участвуют бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. Врио главы ДНР Денис Пушилин утром 15 мая заявил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты.