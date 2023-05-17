Третьяковка сообщила об ожидании документов для передачи «Троицы» в храм

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Третьяковская галерея ожидает подписанных Минкультуры распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет передана в храм Христа Спасителя, говорится в ее сообщении в Telegram.

Пока икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщили в музее.

Икона «Святая Троица» закреплена за Третьяковской галереей на праве оперативного управления, включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью России, чьи полномочия собственника реализует Министерство культуры, пояснили в Третьяковке.

15 мая Русская православная церковь сообщила о решении президента России Владимира Путина передать ей икону Андрея Рублева «в ответ на многочисленные просьбы верующих». Икону планируют выставить для «общенародного поклонения» в храме Христа Спасителя в столице с 4 июня в течение года. После этого образ перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В Кремле отметили, что «Троицу» решили передать РПЦ «из гуманитарных соображений».

В Третьяковской галерее икона находится с 1929 года. Искусствоведы неоднократно возражали против хранения «Троицы» вне созданных в музее специальных условий из-за угрозы ее порчи.

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева 17 мая заявила ТАСС, что передача иконы несет серьезные риски ее утраты. «Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. «Троица» — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] — не религиозное значение, а значение искусствоведческое», — прокомментировала Лихачева.

Летом прошлого года икону на два дня возили в Троице-Сергиеву лавру. Тогда сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян предупредил, что такое перемещение «практически смертельно» для иконы.

Несмотря на то что тогда пресс-служба музея сообщила, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей», после возвращения иконы в музей искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в музей на образе было найдено 61 «существенное изменение». Третьяковка в ответ попросила «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».

