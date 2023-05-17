Третьяковка сообщила об ожидании документов для передачи «Троицы» в храм

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 12:40
Маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по принципам ислама Недвижимость, 12:38
Посольство Финляндии назвало «серьезной» ситуацию с блокировкой счетов Политика, 12:38
Спрос на нефть снижается: как изменятся ее котировки Pro, 12:34
Премьер Эстонии призналась, что «умоляет» бизнес не помогать России Политика, 12:31
Врачи назвали пропаганду антипрививочников причиной возвращения кори Общество, 12:28
В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанных Политика, 12:26
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Основатель блокчейна Waves рассказал о новом взломе Крипто, 12:25
Памфилова показала логотип единого дня голосования с буквой V Политика, 12:23
Навка сообщила о проблемах с проведением ледовых шоу в Луганске Спорт, 12:18
Выше никого: как члену совета директоров проверить себя — 80 вопросов Pro, 12:17
В Белгородской области местный житель подорвался на мине Политика, 12:11
Как силовики ночью вывезли бюллетени из ЦИК Гагаузии. Видео Политика, 12:08
Мэрия анонсировала строительство школы с IT-полигоном в Зеленограде Город, 12:07
Политика ,  
0 

Третьяковка сообщила об ожидании документов для передачи «Троицы» в храм

Третьяковка: галерея ожидает документов Минкультуры о передаче «Троицы» в храм
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Третьяковская галерея ожидает подписанных Минкультуры распорядительных документов, на основании которых икона «Святая Троица» Андрея Рублева будет передана в храм Христа Спасителя, говорится в ее сообщении в Telegram.

Пока икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской галереи, сообщили в музее.

Икона «Святая Троица» закреплена за Третьяковской галереей на праве оперативного управления, включена в государственную часть Музейного фонда и является собственностью России, чьи полномочия собственника реализует Министерство культуры, пояснили в Третьяковке.

15 мая Русская православная церковь сообщила о решении президента России Владимира Путина передать ей икону Андрея Рублева «в ответ на многочисленные просьбы верующих». Икону планируют выставить для «общенародного поклонения» в храме Христа Спасителя в столице с 4 июня в течение года. После этого образ перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В Кремле отметили, что «Троицу» решили передать РПЦ «из гуманитарных соображений».

В Третьяковской галерее икона находится с 1929 года. Искусствоведы неоднократно возражали против хранения «Троицы» вне созданных в музее специальных условий из-за угрозы ее порчи.

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева 17 мая заявила ТАСС, что передача иконы несет серьезные риски ее утраты. «Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. «Троица» — это главный русский вклад в христианскую иконографию, [основное в ней] — не религиозное значение, а значение искусствоведческое», — прокомментировала Лихачева.

Читайте на РБК Pro
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Apple надеется на iPhone и Индию: что компания cообщила в отчете
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня

Летом прошлого года икону на два дня возили в Троице-Сергиеву лавру. Тогда сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян предупредил, что такое перемещение «практически смертельно» для иконы.
Несмотря на то что тогда пресс-служба музея сообщила, что перевозка была организована «с соблюдением всех необходимых предосторожностей», после возвращения иконы в музей искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на «Протокол заседания расширенного реставрационного совета» утверждала, что после возвращения в музей на образе было найдено 61 «существенное изменение». Третьяковка в ответ попросила «воздержаться от каких-либо преждевременных оценок и выводов, тем более на основании неофициально опубликованного в интернет-пространстве файла».
 

Авторы
Теги
Татьяна Пухова
Андрей Рублев РПЦ Третьяковская галерея икона Троица
Материалы по теме
Синод РПЦ поблагодарил Путина за возвращение «Троицы» и раки Невского
Общество
В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями ученых
Общество
Песков объяснил передачу «Троицы» Рублева РПЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter