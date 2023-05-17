Россияне назвали три вещи, на которых стали реже экономить

Россияне стали реже экономить на покупке новой одежды, еды на вынос и на отпусках. Результаты опроса на данную тему продемонстрировал в ходе III ежегодной конференции по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference директор по развитию ритейл-сервисов NielsenIQ Роман Фомин (есть в распоряжении РБК).

Как отметил Фомин, несмотря на рост потребительского оптимизма, россияне продолжают экономить. В четвертом квартале прошлого года на покупке новой одежды экономили 71% россиян, а в этом 67%. На еде на вынос экономят 48% человек (52% в четвертом квартале 2022 года). Число экономящих на отпуске за этот период сократилось незначительно, с 48% до 46%.

При этом среди россиян повысилось желание экономить на питании и развлечениях вне дома (61% и 65% в этом году, в прошлом — 59% и 64% соответственно). Также граждане стали чаще экономить на оплате газа и электричества (их число выросло с 32% до 35%).

В марте NielsenIQ сообщило о сокращении в натуральном выражении на 7,8% в прошлом году продаж детского питания и товаров гигиены. Как рассказал РБК зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов, падение объемов продаж детского питания и товаров детской гигиены в 2022 году объясняется стремлением потребителей экономить из-за снижения реальных доходов и изменения цен.