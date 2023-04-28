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Путин заявил о «скромном» росте реальных доходов россиян

Владимир Путин: реальные доходы россиян начали скромно расти
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Реальные доходы россиян растут, заявил президент Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании в Петербурге. Трансляцию вел РБК.

«Реальные доходы граждан начали расти. Пока скромно, но все-таки», — сказал глава государства.

Совет законодателей при Федеральном Собрании — это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального собрания, учрежденный в 2012 году. Он призван законодательно обеспечивать проведение государственной политики по разграничению полномочий федеральных органов государственной власти и регионов. Орган «совершенствует механизмы» реализации полномочий палатами парламента и законодательными органами регионов, отвечает за организацию их взаимодействия и обмен опытом.

В совет входят спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, из заместители, а также главы региональных законодательных органов, председатели парламентских комитетов и ответственные секретари Совета законодателей с правом совещательного голоса.

В 2022 году реальные (скорректированные на инфляцию) доходы россиян в целом сократились на 1,4%, следовало из данных Росстата, которые изучил РБК в марте. Сильнее всего по сравнению с 2021 годом реальные доходы упали у жителей Калужской области (минус 8,4%), в Республике Алтай (минус 6,9%) и в Магаданской области (минус 6,6%). Также в антирейтинг попали Ингушетия, Калининградская и Пензенская области и другие регионы.

В 12 регионах страны реальные доходы граждан выросли, несмотря на спад экономики. Наибольший прирост реальных доходов по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован в Кабардино-Балкарии (плюс 5,6%). Среди лидеров оказалось также несколько добывающих субъектов, а именно Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа (плюс 3,1%), Якутия (плюс 2,3%), Татарстан (плюс 2,1%), Тюменская область (плюс 2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 1,4%). Более скромно (в диапазоне 0,1–1%) доходы выросли в Волгоградской и Ростовской областях. Аналогичная динамика была в Новгородской и Челябинской областях.

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