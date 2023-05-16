Сенатор Шейкин рассказал о повестке на допрос в СБУ от Мазепы

Сенатор рассказал о повестке на допрос в СБУ от Ивана Мазепы

Артем Шейкин (Фото: Совет Федерации РФ)

Сенатор от Амурской области Артем Шейкин получил повестку с вызовом на допрос в Службу безопасности Украины по уголовному делу. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Повестка, по словам Шейкина, пришла ему в личные сообщения в социальной сети «Одноклассники». Ее прислал неизвестный пользователь по имени Иван Мазепа.

К посту сенатор прикрепил скриншот переписки с ним. В сообщении от Мазепы сказано, что офис генерального прокурора Украины направляет сенатору уведомление об изменении ранее сообщенного подозрения.

Также Шейкин сопроводил пост скриншотом самой повестки. В документе, озаглавленном как «Уведомление об изменении ранее сообщенного подозрения», от 3 мая сказано, что сенатор должен прибыть к старшему следователю третьего отдела первого управления «для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в совершении уголовных правонарушений».

Шейкину вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия или гибель людей (ч. 3 ст. 110 УК, предусматривает пожизненное заключение). Также ему должны предъявить подозрение в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» (ч. 2 ст. 437 УК Украины, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы), сказано в документе. «Но, шутки в сторону, я хочу заверить вас, друзья, что такие провокации и обвинения не смогут повлиять на мои решения и решения моих коллег по Совету Федерации. Мы всегда будем стоять на стороне нашего народа, поддерживать и защищать жителей новых российских территорий и не позволим никому нас запугивать», — сообщил Артем Шейкин.

Сенатору предписали явиться на допрос к 10:00 24–26 мая, а также для проведения «иных процессуальных действий (вручение уведомления о подозрении и уведомлений о смене ранее предъявленных подозрений)».

Сам Шейкин считает, что обвинения в его адрес связаны с ратификацией договоров о присоединении к России четырех новых регионов. Госдума поддержала это решение 3 октября, Совфед — 4 октября 2022 года, затем соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин.

Украина считает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области оккупированными.