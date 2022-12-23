«Думская» узнала о допросе мэра Одессы в антикоррупционном бюро

В НАБУ допросили одесского мэра Труханова. Ранее антикоррупционное бюро заподозрило трех его заместителей в коррупции, указав, что они действовали в рамках преступной организации

Геннадий Труханов (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допросили мэра Одессы Геннадия Труханова, об этом пишет городское медиа «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В начале декабря ведомство провело обыски и задержало крупных местных бизнесменов — Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Портал «Страна» пишет, что первый считается близким приближенным к Труханову. Позднее, 9 декабря, антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в коррупции трем заместителям мэра Одессы. НАБУ заявило, что речь идет о «преступной организации в Одессе, разоблаченной 5 декабря».

«Организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования», — говорилось в сообщении.

В конце августа Труханов призвал вести переговоры с Россией и постепенно искать компромиссы. Он указал, что мечтает о возвращении границ Украины к состоянию на 1991 год. «Если раньше и были сочувствующие [президенту России Владимиру] Путину, то сегодня они исчезли». При этом «старые ностальгии» остались, поскольку есть националисты, восхваляющие миф о Степане Бандере, считает одесский мэр.