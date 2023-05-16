Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака из тяжелого вооружения

Рогов: Токмак под огнем ВСУ с раннего утра, обстрел ведется из тяжелого вооружения

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Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу из тяжелого вооружения, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня с раннего утра (начиная с 5:00) этот город в Запорожской области под обстрелом <...>. Вторая волна прилетов началась с 10:00. Обстрел ведется из тяжелых видов вооружения», — заявил Рогов.

Политик добавил, что вслед за Токмаком под обстрелом оказался еще один город, расположенный неподалеку от запорожской линии соприкосновения, — Пологи.

В ночь на 16 мая Рогов сообщал, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению Вооруженных сил Украины в районе города Орехов. По его словам, удар был нанесен «двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии».

В связи с участившимися обстрелами региона врио губернатора Евгений Балицкий 5 мая объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов (в том числе и Токмака). В правительстве утверждали, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей.

Рогов многократно заявлял о подготовке наступления в Запорожской области со стороны ВСУ. По его словам, они скопили в регионе десятки тысяч военных. При этом российские силы находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.