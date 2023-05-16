Рогов сообщил об ударе российских сил по позиции ВСУ в Орехове

Российские военные нанесли удар по крупному скоплению Вооруженных сил Украины в районе города Орехов, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Удар, по его словам, был нанесен «двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии».

Днем 15 мая Рогов сообщал об ударе российских сил по одному из административных зданий в городе Гуляйполе, которое украинские военные, как он заявил, «используют в качестве расположения».

Гуляйполе расположен примерно в 40 км от Орехова.

Рогов неоднократно говорил, что ВСУ готовят наступление в Запорожской области. По его словам, они скопили в регионе десятки тысяч военных. Российские же силы, как он уточнял, находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны. При этом 11 мая Рогов заявил, что информация о начале полномасштабного наступления ВСУ на запорожском направлении не подтверждается.

Из-за усилившихся обстрелов Запорожской области врио губернатора Евгений Балицкий 5 мая объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и др.). В правительстве региона говорили, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей.