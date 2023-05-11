Рогов сообщил об обстреле украинскими военными Васильевки из «Градов»

Украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» город Васильевка в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, обстрел начался в 8:37. «Попадания зафиксированы на промышленном складе, в результате чего возник пожар. К настоящему времени возгорание ликвидировано», — написал Рогов, добавив, что шестеро сотрудников предприятия не пострадали, их переместили в безопасное место.

Рогов неоднократно говорил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление в Запорожской области. По его словам, они скопили в регионе десятки тысяч военных. Российские же силы, как он уточнял, находятся в полной боевой готовности, а в Запорожской области сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Из-за усилившихся обстрелов Запорожской области врио губернатора Евгений Балицкий 5 мая объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов (Энергодара, Токмака, Васильевки, Каменки Днепровской и др.). В правительстве региона говорили, что всего планируется вывезти около 70 тыс. жителей. 8 мая Балицкий сообщил о переселении 3 тыс. человек.