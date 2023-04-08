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Бизнес ,  
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Спрос на российские горные курорты вырос на 15%

«Ъ»: спрос на горные курорты России вырос на 15% из-за ограничений зарубежного туризма

Популярность внутреннего горнолыжного отдыха в связи с ограниченностью зарубежных направлений за зимний период вырос на 15% год к году, следует из данных бронирований Travelata.ru. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил о приросте турпотока на 10-15%, пишет «Коммерсантъ».

Самым востребованным курортом с горнолыжным отдыхом за декабрь 2022-го по конец марта 2023-го стала Красная Поляна, на нее пришлось 58% всех продаж. Как уточняет Ostrovok.ru, в среднем за тур россияне заплатили 70,5 тыс. руб. (плюс 10% год к году), средняя стоимость забронированной ночи на Красной Поляне выросла до 5,7 тыс. руб. (плюс 30% год к году).

«На смену просто горнолыжникам приходят большие группы ценителей комфортной инфраструктуры», — рассказала гендиректор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева. С этим согласны в «Дельфине», отмечая, что прежде отпуск в горах предполагал шесть дней катания, а теперь — два-три, остальное время туристы проводят за развлечениями.

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
туризм горнолыжные курорты Красная Поляна
Пространство выбора
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