Большинство россиян предпочло остаться дома на майские праздники
Большинство россиян высказались за то, чтобы остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК). В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.
За то, чтобы провести майские праздники дома, высказался каждый второй россиянин (52%), почти каждый пятый (19%) предпочел провести выходные на даче или в деревне. О планах работать в начале мая сообщил каждый десятый россиянин (10%). В путешествие по стране отправятся 4% респондентов, на природу — 3%, за границу — 2%, и лишь 1% — в гости.
За отдых дома и на даче чаще высказывались женщины, тогда как мужчины отвечали в пользу работу и заграничных поездок.
В прошлом году, по данным ВЦИОМ, более половины россиян собирались провести майские выходные дома. Еще 42% планировали отдохнуть в праздничные дни на даче. Поездку внутри страны предпочли 8% опрошенных.
При этом, как свидетельствовали результаты опроса Ozon Travel, каждый второй россиянин планировал уезжать на отдых на майские праздники. 45% участников исследования заявили, что на майских праздниках предпочитают отдых с выездом на природу, 15% хотят посетить городские экскурсии, а 9% выбрали отдых на море.
С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая в России будут длинные выходные. Неделя после 1 мая будет состоять из четырех рабочих дней — с 2 по 5 мая. Рабочая неделя после 9 мая будет трехдневной — с 10 по 12 мая.